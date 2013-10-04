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شريف رمزي ينتهي من تصوير "آخر الضلمة" لمناقشة قضية التعذيب في السجون

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شريف رمزي ينتهي من تصوير "آخر الضلمة" لمناقشة قضية التعذيب في السجون شريف رمزي ينتهي من تصوير "آخر الضلمة" لمناقشة قضية التعذيب في السجون

كتب : محمد أبوضيف منذ 27 دقيقة

انتهى الفنان شريف رمزي، من تصوير فيلمه الجديد "آخر الضلمة"، والذي قام ببطولته، ويشاركه في التمثيل صفاء الطوخي ورانيا شاهين.

ويتناول الفيلم حكاية مواطن صالح، يسجن عن طريق الخطأ، ويتعرض للتعذيب الشديد، ومن خلال التعايش مع المجرمين، يبدأ رمزي في التأثير عليهم ومحاولة إصلاحهم، ليصبحوا مواطنين فاعلين في المجتمع.

الفيلم يناقش قضية التعذيب وحقوق الإنسان، ومن إنتاج مجدي صالح، وتأليف عبد الجليل الشرنوبي، وإخراج مي أمجد.

وأكدت شركة "كلاسيك" للإدارة الإعلامية في بيان لها، أن ترشيح رمزي لهذا العمل جاء بعد خوضه التجربة مع النجم عادل إمام، في مسلسل "العراف".

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