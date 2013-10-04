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انتهاء مسيرات الإخوان بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

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انتهاء مسيرات الإخوان بالإسماعيلية دون خسائر بشرية انتهاء مسيرات الإخوان بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

انتهت مسيرات الإخوان المسلمين اليوم (الجمعة) بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة المغرب، وقبل بدء الحظر بساعة تقريبا دون أى مشاكل أو اعتداءات من المواطنين على المتظاهرين، أو العكس.

وبدأت المسيرات عقب صلاة الجمعة من 7 مساجد، الأولى من مسجد المطافئ بعرايشية ، والثانية من مسجد الخير والبركة.

وكانت المسيرة الثالثة من مسجد الصحابة بمنطقة الغابة، والرابعة من مسجد السلام بشارع المستشفى، والخامسة من مسجد على بن أبى طالب، والسادسة من مسجد نور الإسلام بالثلاثينى والسابعة من مسجد عباد الرحمن بالثلاثينى.

والتقت المسيرات السبع بميدان الممر، وهتف المشاركون هتافات مناهضة للشرطة، رافعين إشارات رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسى.

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مصر 365

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