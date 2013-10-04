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مليون جنيه وكفن.. ثمن إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية برئاسة اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، واللواء عرفة حمزة، مدير المباحث، فى الصلح بين عائلتى الخولى ومنتصر بقرية ميت كنانة مركز طوخ وإنهاء خلاف ثأرى بين الطرفين دام شهرا ونصف على إثر مقتل الحاج حسنى الخولى فى مشاجرة مع عائلة منتصر.

وتم الصلح داخل سرادق وسط حضور عدد كبير من أهالى القرية، ومنهم المهندس فرج إلياس، وتقدمت عائلة منتصر بالكفن ودية قدرها مليون جنيه لعائلة الخولى، والتى رفض نجل القتيل قبولها، مكتفيا بالكفن فقط حيث تنازل عن الدية وسط تصفيق حاد من الحاضرين الذين أثنوا على ابن المتوفى وأسرته لوأد الفتنة ووقف نزيف الدم.

كانت لجنة الصلح قد توصلت إلى حل الخلاف بين الطرفين بدفع دية مليون جنيه ومنزل قيمته 200 ألف جنيه من عائلة القاتل لعائلة القتيل، وقررت اللجنة أن تتقدم عائلة منتصر بكفن لأسرة الخولى، وبهذا عاد الهدوء إلى قرية ميت كنانة بعد شهر ونصف من مقتل الحاج حسنى الخولى، 59 سنة، أثناء مشاجرة وقعت بين عائلتى الخولى ومنتصر، وبعد انتهاء المراسم تقبلت أسرة الخولى العزاء فى فقيدها.


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