وزير الزراعة يفتتح أول مصنع للوجبات المدرسية يعمل بالغاز الطبيعى

افتتح اليوم (الجمعة) الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، ومحافظ أسوان، مصطفى يسرى، مصنع التغذية المدرسية بمنطقة كيما بمدينة أسوان، على هامش زيارة الوزير لمحافظة أسوان.

وتم بدء تشغيل المصنع بالغاز الطبيعى، لأول مرة بدلاً من السولار، مما يساهم فى الحفاظ على البيئة.

وقرر الوزير خلال الزيارة صرف شهر مكافأة للعاملين بالمصنع، لما لمسه من جهد كبير لتوفير وجبة مدرسية آمنة لطلاب المدارس.

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع محافظ أسوان لإنشاء مصنع آخر ملحق بمركز إدفو لتلبية احتياجات المدارس لزيادة الكثافة الطلابية بالمركز سالف الذكر، وبالتالى زيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بمصنع التغذية المدرسية بأسوان، كما تم التنسيق أيضاً مع المحافظ لتشغيل المصنع خلال فترة إجازة المدارس؛ لإنتاج بعض المنتجات المختلفة وعرضها للجمهور، بجانب فتح مجالات لتدريب الشباب والفتيات بمناطق عزب كيما على الحرف اليدوية المختلفة وتنفيذ دورات تدريبية، تحت رعاية محافظ أسوان مما يساهم فى توفير فرص عمل لهم.

يذكر أن مصنع التغذية المدرسية بكيما- والذى بدأ التشغيل التجريبى له فى 2011- والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع قد تكلف 25 مليون جنيه لتصنيع 300 ألف وجبة يومياً، مما يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة، علاوة على فرص العمل الأخرى غير المباشرة.

ويضم المشروع بجانب المصنع أحدث مركز لتدريب الفتيات على الصناعات اليدوية، خاصة المخبوزات والحلويات والمخللات وتعبئة وتغليف التمور المجففة، مع تصنيع الأثاثات المنزلية من مخلفات النخيل.