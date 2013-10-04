ويلشير يرد على صورة ' السيجارة ' بزيدان يدخن

رد جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال على التقارير الصحفية التي نشرت صورته وهو يدخن بنشر صورة لزين الدين زيدان وهو يفعل نفس الأمر.

وكانت صحيفة (ذا صن) قد نشرت صورة لويلشير وهو يدخن في حفل راقص يوم الخميس، وهو ما دفع أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال للتأكيد على رفضه لهذا السلوك.

وعلق فينجر "عندما تكون لاعب كرة قدم فأنت قدوة ولا تفعل ما يضر صحتك، يمكنك تدمير صحتك بالتدخين أو شرب الكحوليات في البيت دون أن يراك أحد ولكن عندما تفعل ذلك في الأماكن العامة فأنت تدمر سمعتك أيضا".

ورد ويلشير عبر حسابه الرسمي على تويتر ناشرا صورة لزين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق وهو يدخن أيضا.

قبل أن يكتب تعليق مقتضب كتب فيه "للتاريخ أنا لا أدخن".