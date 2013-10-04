العنصرية تحرم لاتسيو من جمهوره

مدريد، (إفي): فرض الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عقوبة على فريق لاتسيو الإيطالي تقضي بخوضه مباراته المقبلة في دوري أوروبا على أرضه بدون جمهور بسبب السلوك العنصري لمشجعيه أثناء مباراة ليجيا وارسو البولندي في 19 سبتمبر الماضي.

واقر الويفا هذه العقوبة بسبب الهتافات واللافتات العنصرية واشعال الألعاب النارية من جانب المشجعين في مباراة ليجيا التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف نظيف.

ويخوض لاتسيو، الذي فرضت عليه ايضا غرامة قيمتها 40 ألف يورو، مباراته المقبلة بدون جمهور في السابع من نوفمبر المقبل امام ابولون القبرصي.