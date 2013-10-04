رينا: سيكون من الرائع اللعب لبرشلونة مجددا

أبدى الإسباني بيبي رينا حارس نابولي الإيطالي سعادته بربطه بالانتقال لبرشلونة بعد سنوات من خروجه من الفريق.

وكان رينا قد انتقل من برشلونة إلى فياريال عام 2002 قبل أن ينتقل للعب في إنجلترا مع ليفربول الذي أعاره مطلع هذا الموسم لنابولي الإيطالي.

وقال رينا لإذاعة كاتالونيا "سيكون من الرائع أن أعود لبرشلونة مجددا، أنا سعيد جدا أن إسمي ارتبط بالانتقال إليه".

وأضاف "لم يحدث أي شئ أنا أعلم أنهم تحدثوا للعديد من حراس المرمى ووضعوا قائمة بالحراس المطلوبين، دعنا نرى ماذا سيحدث العام المقبل".

يذكر أن برشلونة يبحث عن حارس مرمى إذ فشل حتى الآن في تجديد عقد حارسه فيكتور فالديز الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.