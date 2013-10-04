"الجهاد": استمرار الانقسام فتنة مجانية للعدو.. والمفاوض الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

دعت حركة "الجهاد" الإسلامي في فلسطين، السلطة الفلسطينية، إلى وقف كافة أشكال التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، والذهاب نحو مصالحة حقيقية جادة ومباشرة.

وقال القيادي البارز في حركة الجهاد، محمد الهندي، خلال كلمته في مهرجان "لبيك يا أقصى" الذي نظمته حركة حماس في شمال قطاع غزة، مساء اليوم :إن الاستمرار في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي يعطيه فرصة لتهويد القدس والأقصى وتشريد شعبنا من جديد وسرقة الأراضي.

وأضاف الهندى أنه "وبعد 20 عاما من التفاوض على نفس المسائل والقضايا لا بد أن نعتبره خيارا فاشلا، فهم يظنون أن شعبنا مزرعة للتجارب"، داعيا السلطة الفلسطينية إلى "مصارحة الشعب وقول الحقيقة للحفاظ على الثوابت والأقصى"، وتابع قائلا: "مضى ثلث فترة التفاوض الممتدة على تسعة أشهر، و"المفاوض الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة ويعود لنفس النقطة".