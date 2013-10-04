وزارة الطيران تعلن انتظام حركة الملاحة

نفت وزارة الطيران المدني ، اليوم ما أوردته بعض المواقع الإخبارية بحدوث تعطيل لحركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة نتيجة تظاهرات اليوم .

وأكدت الوزارة في البيان الذى أصدرته مساء اليوم الجمعة أن هناك انتظاما كاملا لحركة الملاحة بمطار القاهرة في السفر والوصول ، وأن مطار القاهرة له عدة محاور للوصول إليه منها طريق صلاح سالم وطريق النصر وطريق السويس وطريق الإسماعيلية.

وأوضح البيان أنه حتى الساعة الخامسة مساء اليوم أقلعت من مطار القاهرة 132 رحلة على متنها 13 ألفا و545 راكبا ووصلت 127 رحلة على متنها 11 ألفا و600 راكب .

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