مورينيو: إيتو مازال يحتاج بعض الوقت

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن الكاميروني صامويل إيتو مهاجم الفريق مازال يحتاج بعض الوقت ليتأقلم مع الكرة الإنجليزية.

وكان إيتو قد انتقل إلى صفوف تشيلسي بداية هذا الموسم قادما من إنجي الروسي إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من تسجيل أي هدف.

وقال مورينيو يوم الجمعة في مؤتمره "من الطبيعي عندما ينتقل لاعب كبير من ناد كبير للعب مع إنجي الضغط والحماس والحالة البدنية واللياقة تبدأ في التراجع، الآن عاد للعب في أوروبا ومازال يحتاج بعض الوقت ليعود لحالته".

وكان إيتو انتقل للعب في إنجي عام 2011 بعد مسيرة ناجحة في إنتر ميلان قاد الفريق خلالها للفوز بالثلاثية عام 2010 تحت قيادة مورينيو نفسه.

وأضاف مورينيو "لقد لعب 80 دقيقة هذا الأسبوع وبدأ في استعادة لياقته ومفهوم أين هو الآن، ولكن الدوري الإنجليزي مختلف لذلك أعطوه القليل من الوقت".

يذكر أن إيتو قد شارك في فوز فريقه الكبير على ستيوا بوخارست في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 4-0 محققا الانتصار الأول له في البطولة هذا الموسم.