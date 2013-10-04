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القوى المعارضة الموريتانية تقرر مقاطعة الانتخابات باستثناء "التواصل" الإسلامي

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القوى المعارضة الموريتانية تقرر مقاطعة الانتخابات باستثناء "التواصل" الإسلامي القوى المعارضة الموريتانية تقرر مقاطعة الانتخابات باستثناء "التواصل" الإسلامي

كتب : ا ف ب الجمعة 04-10-2013 18:08

أعلنت تنسيقة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، في بيان لها اليوم، أن غالبية قادة التنسيقية قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 23 نوفمبر باستثناء حزب التواصل الإسلامي النافذ.

وأوضح البيان أن مجلس رؤساء التنسيقية اجتمع مساء أمس لبحث الانتخابات، وأن عشرة أحزاب قررت مقاطعتها، في حين قرر حزب "التواصل" المشاركة فيها.

وكانت أحزاب الأغلبية الحاكمة برئاسة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز وأحزاب المعارضة بدأت الاثنين بنواكشوط مباحثات حول تنظيم الانتخابات، وتم تعليقها الأربعاء إثر خلاف بين الجانبين بشأن مقترح من الأغلبية الرئاسية بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين.

واشترط رئيس وفد تنسيقية المعارضة محمد ولد مولود، أمس، "تعليق الأجندة الانتخابية الأحادية التي أعلنتها السلطات، لاستئناف الحوار".

وأكد أنه "يتعين منح الوقت لتنفيذ الاتفاق المرتقب ومن ذلك مراجعة القوانين والسجل الانتخابي لكن يتعين بالضرورة أن يبقى ذلك في نطاق ما تقتضيه الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2014".

ورفض رئيس وفد الأغلبية الرئاسية محمد يحيى ولد حرمه هذا الخيار، معتبرا أن "تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر لا مبرر له ولا يمكن أن تقبل به الأغلبية".

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