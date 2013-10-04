أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حسام حسن يطلب مواجهة مصر وديا

Google+ Print
حسام حسن يطلب مواجهة مصر وديا حسام حسن يطلب مواجهة مصر وديا

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من نظيره الأردني بطلب لعب مباراة ودية بين منتخب بلاده الذي يقوده المصري حسام حسن مع الفراعنة يوم 4 نوفمبر المقبل بين المباراتين الفاصلتين أمام غانا.

وكان الأردني قد تأهل للعب الملحق الآسيوي - الأمريكي الجنوبي المؤهل لكأس العالم 2014 في نوفمبر المقبل بعد تغلبه على أوزبكستان في الملحق الآسيوي بركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن يعرض اتحاد الكرة الأمر على الجهاز الفني بقيادة الأمريكي بوب برادلي للوقوف على إمكانية خوض المباراة من عدمها.

يذكر أن منتخب يستعد لمواجهة مصيرية أمام غانا في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 يوم 15 أكتوبر في كوماسي.

ويستضيف ملعب 30 يونيو مباراة الإياب يوم 19 نوفمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري