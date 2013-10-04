حسام حسن يطلب مواجهة مصر وديا

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من نظيره الأردني بطلب لعب مباراة ودية بين منتخب بلاده الذي يقوده المصري حسام حسن مع الفراعنة يوم 4 نوفمبر المقبل بين المباراتين الفاصلتين أمام غانا.

وكان المنتخب الأردني قد تأهل للعب الملحق الآسيوي - الأمريكي الجنوبي المؤهل لكأس العالم 2014 في نوفمبر المقبل بعد تغلبه على أوزبكستان في الملحق الآسيوي بركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن يعرض اتحاد الكرة الأمر على الجهاز الفني بقيادة الأمريكي بوب برادلي للوقوف على إمكانية خوض المباراة من عدمها.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة مصيرية أمام غانا في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 يوم 15 أكتوبر في كوماسي.

ويستضيف ملعب 30 يونيو مباراة الإياب يوم 19 نوفمبر المقبل.