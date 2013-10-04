الأهلي يطمئن على دفاعه بجاهزية جمعة للقطن

شارك وائل جمعة مدافع الأهلي في تدريبات الفريق الأحمر في الكاميرون ليصبح جاهزا للمشاركة في مباراة القطن في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف القطن الكاميروني الأهلي حامل اللقب يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان قائد الأهلي قد عانى من آلام في العضلة الخلفية قبل السفر إلى الكاميرون استعدادا للمباراة.

ولكن جمعة شارك في التدريبات يوم الجمعة بشكل عادي، ليؤكد جاهزيته على خوض اللقاء.

وقال إيهاب علي طبيب الأهلي لـFilGoal.com: "جمعة شارك في التدريبات بشكل طبيعي، وأصبح جاهزا لخوض المباراة".

وأدى الأهلي يوم الجمعة تدريباته الأخيرة قبل المباراة.