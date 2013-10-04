ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية مع اقتراب موسم الحج

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا القاتل قد ارتفع إلى 136 بعد الإعلان عن ست إصابات جديدة في السعودية.

وقال غلين توماس المتحدث باسم المنظمة إنه السلطات السعودية أبلغت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن إصابة ثلاثة رجال وثلاث نساء في الرياض بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية – جسب ما نشرته الحرة – قد حذرت من فيروس كورونا، داعية ملايين الحجاج الذين يستعدون لزيارة السعودية خلال موسم الحج بضرورة اتخاذ تدابير السلامة الصحية لتجنب الإصابة بالمرض.

وشددت مستشارة الأمراض المعدية والحميات في الوزارة نسرين الشربيني مطلع الأسبوع الجاري خلال ندوة بعنوان “صحة ضيوف الرحمن” على ضرورة التزام الحجاج بارتداء القناع الواقي، الذي يغطي الأنف والفم، في أماكن الازدحام، و”اتباع آداب العطاس والسعال”، موضحة أن فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ السعال والعطاس من الشخص المصاب للمخالطين القريبين منه.

ولفتت الشربيني إلى أن موسم الحج هذا العام ولعدة أعوام مقبلة سيوافق موسما انتقاليا بين الخريف والشتاء، وهي الفترة التي تنتشر فيها الأنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن من أبرز الأمراض التي يحتمل الإصابة بها عن طريق العدوى في أماكن الازدحام الشديد، كموسم الحج وهي أمراض الجهاز التنفسي.

وينتمي الفيروس الجديد الذي عرفته منظمة الصحة باسم “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” (MERS) إلى فصيل الفيروسات التي أدت إلى متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS) التي تسببت بوفاة نحو 800 شخص حول العالم عام 2003.