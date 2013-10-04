انتظام حركة الملاحة في مطار القاهرة الدولي تزامنا مع مسيرات أنصار المعزول

كتب : حسن حسين منذ 54 دقيقة

نفي مصدر أمني بمطار القاهرة الجوي وجود أي تأثير لمسيرات أنصار المعزول ببعض الطرق على انتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة، مشيرا إلى أن الحركة حتى الآن منتظمة ولا يوجد تأخير في ميعاد الرحلات.

وكانت قناة "الجزيرة" أشاعت وجود تأثر جزئي على الحركة الجوية بمطار القاهرة بمسيرات مؤيدي المعزول بصلاح سالم ومدينة نصر، ما نفته المصادر الأمنية خاصة وأن تكثيف الحركة يكون في الصباح الباكر قبل انطلاق أي مسيرات بخلاف وجود عدة طرق بديلة للوصول إلى المطار وعدم نجاح المسيرات في إغلاق شارع صلاح سالم.