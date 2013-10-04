الفرقاطة الفرنسية “سركوف 711 إف” ترسو في ميناء الجزائر

رست الفرقاطة الفرنسية “سركوف 711 إف ” ، اليوم الجمعة ميناء الجزائر العاصمة للمشاركة في تدريب متعدد الجنسيات للمراقبة والأمن البحريين ” المادة-13″ ، في إطار الأنشطة السنوية لدول المبادرة “5 + 5 دفاع” والذى سيجرى تحت قيادة القوات البحرية الجزائرية .

وجاء في بيان خلية اتصال قيادة القوات البحرية ، أن هذه التدريبات ـ التى ستجرى خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الحالي ـ تأتى في إطار ” تفعيل خطط العمل لعام 2013 لدول المبادرة 5 + 5 دفاع” ، مشيرا إلى أن هذه التمرينات تعتبر فرصة لتعزيز آلية التعاون العملياتى بين القوات البحرية الجزائرية وبحريات دول المبادرة ” 5 + 5 دفاع” في مجالات المراقبة والأمن البحريين ، بالإضافة إلى تعزيز الأمن في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط لمواجهة كل أنواع التجارة غير مشروعة ومكافحة كل أنواع الجريمة المنظمة في المنطقة ، وتعد هذه التمرينات من أكبر التمرينات البحرية المبرمجة على غرار “تمرين كنال- و ساركس”.

وشارك في هذه التمرينات ـ التى ستنفذ على أربع مراحل ـ كل من إيطاليا وليبيا وموريتانيا والمغرب بضابطي اتصال ومركز العمليات البحرية ، بينما ستشارك إسبانيا والبرتغال بضابط ملاحظ حسب نفس البيان .

ا.ِش.ا