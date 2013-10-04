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العفو الدولية : الهجمات على المدراس بنيجيريا أجبرت 15 ألف تلميذ على ترك التعليم

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العفو الدولية : الهجمات على المدراس بنيجيريا أجبرت 15 ألف تلميذ على ترك التعليم العفو الدولية : الهجمات على المدراس بنيجيريا أجبرت 15 ألف تلميذ على ترك التعليم

أكدت منظمة العفو الدولية أن الهجمات التي شنها مسلحون يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام المتشددة على مدارس ولاية “بورنو” شمال شرق نيجيريا في عام 2012 أجبرت 15 الف تلميذ على ترك التعليم.

وذكر تقرير للمنظمة نشر في العاصمة النيجيرية أبوجا عن التعليم بولاية “بورنو” اليوم أن 70 معلما وحوالي 100 تلميذ قتلوا وأصيبوا في نفس الفترة، مشيرا إلى أن إجبار التلاميذ على ترك التعليم يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن جميع المدرسين والتلاميذ تقريبا هجروا المدارس بقري “باما” و”جاجيري” و”اماراري” و”جرنام” و “مي مالاري” و”مونجو” و”جمبورو” في عام 2012 وفي هذا العام أيضا، وحث النيجيرية على تحمل مسئوليتها تجاه حماية التلاميذ والمعلمين والمدارس لاستئناف العملية التعليمية.

ا.ش.ا

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