محكمة بريطانية تغرم إمرأة ضربت مسلمة ترتدي “البرقع”

غرّمت محكمة بريطانية، اليوم (الجمعة)، امرأة قامت بضرب مسلمة ترتدي «البرقع»، وردّدت عبارات عنصرية ضدها في جنوب شرق لندن.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن محكمة الصلح في ضاحية بيكسلي، أدانت تريسي ديفيز (46 عاماً)، بتهمة الاعتداء بدوافع عنصرية على إمرأة.

> وأضافت أن المحكمة استمعت إلى أن تريسي هاجمت امرأة صومالية في الـ55 من العمر ترتدي «البرقع» بينما كانت تتسوّق مع ابنتها في مركز تجاري بمنطقة ووليتش الواقعة جنوب شرق لندن، وقام متسوقون بمساعدتها وإبلاغ الشرطة.

> وأمرت المحكمة تريسي بدفع غرامة مقدارها 150 جنيهاً إسترلينياً، وتعويضاً مقداره 100 جنيه إسترليني، إلى جانب 105 جنيهات أخرى لتغطية التكاليف القانونية.

> وكان مقتل الجندي البريطاني، لي ريغبي، على يد رجلين متطرفين بريطانيين من أصول نيجيرية في لندن يوم الـ22 من (مايو) الماضي، أثار موجة كبيرة من الحوادث المعادية للإسلام والتعليقات العنصرية ضد المسلمين على مواقع الشبكات الاجتماعية، والاعتداء على العديد من المساجد في مختلف أنحاء بريطانيا.