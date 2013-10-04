«الصحة»: قتيل و14 مصابا في مظاهرات «الإخوان» بالقاهرة والمحافظات

قالت وزارة الصحة، الجمعة، إن قتيلا و14 مصابا هي حصيلة مظاهرات أنصار جماعة الإخوان بالقاهرة والمحافظات حتى الآن.

وأعلن رئيس هيئة الإسعاف، أحمد الأنصاري، الجمعة، سقوط أول قتيل في مستشفى أم المصريين، وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 14 مصابًا، وذلك خلال مظاهرات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي.

وأعلنت «الصحة»، في وقت سابق، أن هناك 9 حالات مصابة باختناق وصلت لمستشفى قصر العيني ومستشفى أم المصريين، الجمعة، جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة تضم أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

كانت قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة لجماعة «الإخوان» أمام مستشفى قصر العيني ومبنى دار الحكمة لمنعهم من دخول شارع قصر العيني والوصول إلى ميدان التحرير، مما أدى إلى تفرق المتظاهرين في الشوارع الداخلية.

ووقعت اشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان»، الذين انطلقوا في وقت سابق الجمعة في مسيرة من عدة مناطق منها المعادي والمنيل والعمرانية وحلوان، وبين الأهالي وقوات الأمن بشارع قصر العيني.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة التي كانت متجهة إلى ميدان التحرير، ورد المتظاهرون عليهم بإلقاء الحجارة، وسط حالة من الكر والفر.