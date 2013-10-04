المدن الجامعية ترفع شعار «لا سكن لا غذاء» بسبب الصيانة ورفض تطبيق قرار الببلاوي

رغم مرور أسبوعين علي بدء الدراسة في معظم الجامعات، إلا أن معاناة طلاب المدن الجامعية مازالت «عرض مستمر» من مشكلات في التسكين الذي لم يتم بعضه حتي الآن، مرورا بالتغذية التي حرم منها الطلاب ممن تم تسكينهم بداعي صيانة مطاعم المدن، وصولا لتجاهل الجامعات قرار الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بإعفاء طلاب المدن من مصروفات السكن بالمدن الجامعية.

وشهدت جامعة القاهرة خلال الإسبوعين الماضيين مظاهرات واعتصامات لطلاب الجامعة وصلت إلي تعليق الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، احتجاجا علي جدول إدارة الجامعة في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية والذي يستغرق 35 يوما، رغم تعهد الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة لاتحاد الطلاب بتسكين الطلاب خلال الإسبوع الأول لبدء الدراسة.

وفي ظل أزمة التسكين بجامعة القاهرة، فوجىء الطلاب والطالبات بمطالبة إدارة المدن الجامعية لهم بدفع مصروفات السكن فيها، رغم إعلان مجلس الوزراء إعفائهم من المصروفات أسوة بقرار إعفاء طلاب المدارس من المصروفات، ما اضطر طلاب المدينة إلي دفع المصروفات لعدم ضياع فرصة السكن.

وفي حين دفع الطلاب مصاريف الإقامة بالمدن الجامعية، إلا أنهم فوجئوا بإدارتها تطالبهم بالتوقيع علي إقرار مفاده قبولهم عدم الحصول علي وجبات التغذية لحين الانتهاء من أعمال صيانة المطاعم الجارية بها، بجانب عدم صرف أي وجبات «مجففة» لهم كما كان يحدث خلال السنوات السابقة، الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء على الطلاب رغم سدادهم مصروفات المدينة شاملة السكن والتغذية.

بينما أعلنت جامعة القاهرة، جدولا لتسكين الطلاب والطالبات حسب أولوية االحاصلين على تقديرات مرتفعة، بحيث يتم تسكين الحاصلين على تقدير إمتياز، ثم جيد جدا ومقبول، فضلاً عن المستجدين، نظراً لأن عدد الطلاب المستهدف تسكينهم يزيد عن 15 ألف طالب وطالبة، حسبما قالت الجامعة.

من جانبه، قال محمد سالم، مدير المدينة الطلابية بجامعة القاهرة لـ«المصري اليوم»، إنهم حصّلوا أموال التسكين من الطلاب بسبب عدم وجود مراسلات رسمية بشأن إعفاء الطلاب من المصروفات، وأنه في حال وصول الخطابات والمخصصات المالية رسمياً ستتم إعادة المبالغ للطلاب مرة أخري، موضحا أن تأخر صدور جدول التسكين سببه أن هذه الفترة تتخللها أجازة عيد الأضحي.

وفي جامعة عين شمس، طالب الدكتور محمد الحسيني الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، حكومة الدكتور حازم الببلاوي بتوفير البديل من أجل تنفيذ قرار إعفاء الطلاب مصروفات المدن الجامعية، خاصة وأن الجامعة تتحمل أكثر من ٩٠٪ من التكلفة الفعلية للسكن بالمدينة.

وأشار إلى أن تكلفة إقامة طالب المدينة الجامعية تصل إلى ٨٦٥ جنيها شهريا، يتحمل الطالب منهم ٦٥ جنيها، تستغل في أعمال الصيانة وصرف الحوافز للعاملين بالمدن.

وأضاف «الطوخي» أن الحكومة أصدرت قرارا بسحب ٢٥٪ من رصيد صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالعاملين بالجامعة، أي ما يعادل ٢٥ مليون جنيه، داعيا الحكومة لتدبير البدائل اللازمة لتيسير ما تم رفعه عن الطالب حتى لا تكون الجامعة طرفا مباشرا في صراع مع الطلاب.

ولم يختلف الحال كثيرا في جامعة حلوان، حيث تظاهر العديد من الطلاب، بعد رفض تسكين طلاب محافظتي الجيزة والقليوبية والصف وأطفيح، وتأخر تسكين الطلاب حتي نوفمبر المقبل، ما يعني قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول.

فيما طالب الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، في خطابات رسمية من محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، ووزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري، بتوفير أتوبيسات نقل عام لطلاب الجامعة من منطقتي الصف وأطفيح، لرفع عبء تسكينهم في المدن الجامعية.

وقال الدكتور سمير الدمرداش، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون الطلاب، إن ميزانية الجامعة لا تتحمل دفع مصاريف المدن الجامعية كبديل عن الطلاب بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلاب المدن من المصروفات، وذكر أن الجامعة ميزانيتها ضعيفة، كما هناك أنشطه طلابية أخري ما سيؤثر عليها إذا تحملت الجامعة هذه المصروفات، فضلا عن تأثر ميزانية الصيانة للمدن الجامعية وكافة الأبنية التعليمية.

وأشار «الدمرداش» إلي أن القرار يوضح أن مجلس الوزراء هو الذي يتحمل هذه المصروفات وليست الجامعة، كما أننا نتحمل قدر كبير من مصروفات الطلاب في التسكين بالمدن الجامعية لأن الطالب يدفع 60 جنيها شهريا شاملة الإقامة والغذاء، وهذا المبلغ لا يكفي لتغطية مصروفات السكن والتغذية ولذلك نتحمل باقي المصروفات، ولكن إذا أضيف عبء آخر على الميزانية فهذا يؤدي إلي عجز كبير بها وعدم استطاعة الجامعة تحملها.

وطالب الحكومة بتحمل هذه المصروفات وعدم تحميل الجامعة أعباء هذا القرار، الذي من شأنه التأثير على العملية التعليمية بالجامعة، مشيرا إلي أن القرار سيتم تطبيقه في حال تحمل مجلس الوزراء هذه التكلفة.