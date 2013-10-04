الهباش: منع حماس لعائلة الفنان عساف من السفر مساومة غير مقبولة

وصف وزير الأوقاف الفلسطينى محمود الهباش، المساومة التى تجريها حركة حماس عن طريق منع المجموعات الإدارية المصاحبة لبعثات الحج من الخروج عبر معبر رفح مقابل السماح لمجموعات حماسية بالسفر " بغير المقبولة"، مؤكدا عدم موافقة السلطة الفلسطينية على تلك الضغوط الحمساوية.

وقال الهباش فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن حماس تساوم حاليا الأوقاف الفلسطينية عن طريق منعها عائلة الفنان الفلسطينى محمد عساف من السفر للحج مقابل السماح لأعداد حمساوية لأداء فريضة الحج هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة حماس منعت اليوم عائلة الفنان الفلسطينى محمد عساف من السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج رغم حصولهم على منحة رئاسية وموافقة كاملة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.