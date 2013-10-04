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بالصور.. مؤتمر مغلق لحزب النور لمناقشة قضايا هامة مع قواعده بكفر الشيخ

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نظم حزب النور، بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مؤتمرا داخليا مغلقاً حضره المهندس جلال مرة، الأمين العام للحزب، والسيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، ونادر بكار، المتحدث الرسمى للحزب، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة الخمسين، ومندوب الحزب فى اللجنة.

ودارت مناقشة بين المسئولين فى الحزب مع أعضاء الحزب والقواعد الحزبية بمحافظة كفر الشيخ حول الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد، ورأى الحزب فيها ورأى الحزب فى قضايا شائكة قديمة جديدة، وما زالت المناقشات تدور حولها فى الشارع المصرى، حيث ينفرد "اليوم السابع" بنشر هذه الصور من داخل المؤتمر.
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