الجيش الثالث ينتشر بشوارع السويس ويسيطر على ميدان الأربعين

بدأت منذ قليل قوات الجيش الثالث بالتحرك للانتشار بشوارع السويس، بعد السيطرة على ميدان الأربعين، عقب اشتباكات الإخوان وأهالى السويس.

> وشهد ميدان الأربعين اشتباكات بين الإخوان والأهالى، استمرت قرابة الساعة، مما أسفر عن مصرع سائق بطلق "بارشوت" نارى.

وأكد مصدر عسكرى لـ" اليوم السابع" اليوم (الجمعة) أن قوات الجيش متمركزة حاليا فى جميع شوارع وميادين السويس، وأمام المنشآة الحيوية، وأنهم يطالبون الجميع بالالتزام بالقانون وعدم خرق الحظر حتى لا يخضعون للمسائلة القانونية.

موضوعات متعلقة..

"صحة السويس": إصابة سائق بـ"براشوت نارى" فى اشتباكات الإخوان

أمن السويس يسيطر على ميدان الأربعين ويطارد أعضاء "المحظورة"