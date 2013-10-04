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السفير الروسي لدى طرابلس يؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع ليبيا

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السفير الروسي لدى طرابلس يؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع ليبيا السفير الروسي لدى طرابلس يؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع ليبيا

كتب : أ ش أ الجمعة 04-10-2013 17:19

أكد السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، أن إجلاء الدبلوماسيين الروس من طرابلس لا يعني قطع الاتصالات الدبلوماسية مع ليبيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مولوتكوف قوله - لدى وصوله إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية - "اتخذنا قرارًا بمغادرة ليبيا والعودة إلى موسكو بشكل مؤقت لدوافع أمنية.. تقدم الجانب الليبي بهذا الاقتراح".

وأضاف أن "تعليق عمل البعثة الدبلوماسية لا يعني وقف الاتصالات مع ليبيا، بل هي تتطور"، مشيرًا إلى أن بضعة دبلوماسيين روس يبقون في مكان آمن في تونس لمواصلة اتصالات العمل مع الجانب الليبي.

وأكد مولوتكوف أنه يجري التحقق من ملابسات الهجوم على السفارة الروسية في طرابلس الذي وقع الأربعاء الماضي.

وقال إن "المعتدين دخلوا إلى أرض السفارة وكانوا يخربون كل شيء في طريقهم"، مشيرًا إلى أن السلطات الليبية وصلت بسرعة وساهمت في تأمين السفارة.

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