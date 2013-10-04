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مصادر لوكالة أنباء روسية: سعوديون وراء استخدام السلاح الكيماوي في سوريا

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مصادر لوكالة أنباء روسية: سعوديون وراء استخدام السلاح الكيماوي في سوريا مصادر لوكالة أنباء روسية: سعوديون وراء استخدام السلاح الكيماوي في سوريا

كتب : روسيا اليوم الجمعة 04-10-2013 17:29

ذكرت مصادر دبلوماسية روسية لوكالة "إنترفاكس"، أن الاستفزاز باستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة بسوريا كان من تدبير مجموعة مسلحة وصلت من الأردن وعملت تحت إشراف سعوديين.

وقال أحد المصادر للوكالة إنه "بناء على المعلومات التي حصلنا عليها من مختلف المصادر، تتكون الصورة التي تدل على أن الاستفزاز الإجرامي في الغوطة الشرقية نفذته جماعة خاصة، عملت بتوجيه من سعوديين وانطلاقا من الأراضي الأردنية، وكانت تعمل تحت رعاية مجموعة (لواء الإسلام)".

وأوضح مصدر آخر أن الجهوم الكيميائي في الغوطة الشرقية والتطورات اللاحقة للأحداث "تسببت في حالة من الغليان في المجتمع السوري، ولاقى كثيرين باشمئزاز التفسيرات المشوهة لما حدث، التي ظهرت في وسائل الإعلام وتصريحات الساسة"، مضيفا: "لذلك فإن السوريين من ذوي مختلف الآراء السياسية، وحتى بعض مقاتلي المعارضة، يحاولون إبلاغ الدبلوماسيين وموظفي الهيئات الدولية الذين يواصلون العمل في سوريا، بكل ما لديهم من معلومات بشأن هذه الجريمة، والقوى التي وقفت وراءها ومولتها".

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