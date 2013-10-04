إشهار أول نقابة مستقلة للإنشاد الدينى والابتهالات والمداحين

قال الشيخ محمود التهامى، المنشد الدينى، إنه لأول مرة يتم إشهار نقابة مستقلة للإنشاد الدينى والابتهالات لتضم جميع المنشدين والمبتهلين وفرق الإنشاد الدينى والمداحين فى مصر.

وأضاف التهامى لـ"اليوم السابع" أن تفاصيل إنشاء نقابة للإنشاد تعود إلى عام 2008 عندما قدم طلب لمجلس الشعب سنة 2008 و2009 و2010 بإنشاء نقابة مستقلة للإنشاد الدينى حتى أن قامت ثورة يناير، فتقدم بطلب للمجلس العسكرى ثم وزارة القوى العاملة فى عهد محمد مرسى إلى أن نجح فى ذلك فى الفترة الحالية.

وأشار التهامى، فى تصريحاته، إلى أنه فى لقاء بين وزارة القوى العاملة والشيخ محمود التهامى "نقيب المنشدين"، تم إشهار أول نقابة مستقلة للإنشاد الدينى والابتهالات لتتكون نقابة العاملين بالإنشاد الدينى بجمهورية مصر العربية، بموجب قرار الجمعية العمومية التأسيسية المرفق بيان بأعضائها، ووفقا لأحكام وقواعد الحرية النقابية المقررة فى القوانين والمواثيق والاتفاقيات السارية فى مصر، وعلى الأخص أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم "87" لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

ويتم تشكيل النقابة وهيئاتها ولجانها الفرعية والنوعية، وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة وبما لا يخالف قواعد الحرية النقابية، ويمثل النقابة قانونا رئيس مجلس إدارتها، أو من ينوب عنه بقرار من مجلس إدارة النقابة، حيث تهدف لحماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل.

وتعمل النقابة على الحفاظ على التراث الدينى من ابتهالات وتواشيح ومدائح نبوية من الاندثار، وإحيائه، والعمل على تنمية فنون الإنشاد الدينى، من خلال دعم فرق الإنشاد الدينى، وتشجيع كل جديد فى عالَم الإنشاد الدينى الدفاع عن حقوق الأعضاء، ورعاية مصالحهم.

كما تعمل على نشر الوعى النقابى، وروح العمل الجماعى، بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها، والعمل على الارتقاء بمستوى أعضاء النقابة المهنى والفنى والكفاءة الإنتاجية والمشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب والعمل على رفع مستوى الأعضاء، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم.