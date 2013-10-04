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هيئة المترو: محطة "الملك الصالح" سليمة والإخوان يكسرون زجاج قطار

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هيئة المترو: محطة "الملك الصالح" سليمة والإخوان يكسرون زجاج قطار هيئة المترو: محطة "الملك الصالح" سليمة والإخوان يكسرون زجاج قطار

نفى مصدر مسئول بهيئة مترو الأنفاق اقتحام متظاهرو الإخوان لمحطة مترو الملك الصالح وتحطيمها وتكسير قضبان المترو، مؤكداً أن الاشتباكات بين المتظاهرين كانت خارج المحطة وأن الإخوان قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدى إلى تكسير زجاج أحد قطارات المترو.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على انتظام حركة المترو وعدم تأثرها باشتباكات الإخوان فى المنيل وفوق محطة مترو الملك الصالح.

وكانت قد نشبت اشتباكات بين أهالى المنيل وعناصر جماعة الإخوان المحظورة، وذلك بالقرب من كوبرى الملك الصالح، وتبادل الجانبان إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة.

وكان عناصر "المحظورة" قد نظموا مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم من منطقة "المنيل"، تمهيداً للتوجه لميدان التحرير.

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