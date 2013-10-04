' دوبلير ' أبو تريكة وكاميلو وشاب كونجولي أخطر أسلحة القطن على الأهلي

قام لاعبو الأهلي والجهاز الفني بمشاهدة عدد من المباريات لفريق القطن قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت، واستقروا على أربعة أسماء خطيرة.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن عصر السبت المقبل في لقاء الذهاب على أن يقام العودة في 20 أكتوبر الجاري.

الأسماء التي استقر عليها الأهلي هي جوسلي بوكاما-كايا المهاجم الكونجولي، أليكسيس ياجودا، داوودا كاميلو، وإيمانويل موبونجو.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح اللاعبين الأربعة..

1) دوبلير أبو تريكة (ياجودا)

أليكسيس ياجودا كادا صاحب الـ18 عاما فقط، قال عنه لاعبو الأهلي أن أداءه يشبه محمد أبو تريكة، من حيث المراوغة في المساحات الضيقة ويجيد صناعة اللعب.

يرتدي القميص رقم "14" ويعتبر هو هداف الفريق في دوري أبطال إفريقيا بستة أهداف رغم أنه يلعب في خط الوسط، وذلك خلال خمسة مباريات.

2) جوسيلي بوكاما كايا

المهاجم الكونجولي القصير 167 سم، انبهر به لاعبو الأهلي، وقيل أنه أخطر لاعبي القطن رغم أنه لم يسجل أية أهداف، ويرتدي القميص "10".

شارك بوكاما كايا -20 عاما- في خمسة مباريات من دور المجموعات لمدة 435 دقيقة.

3) داوودا كاميلو

مهاجم النيجر الشهير الذي كان مطلبا لأندية الأهلي والزمالك في أحد الأوقات، يملك من العمر 25 عاما.

شارك في خمس مباريات من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا سجل هدفا في المباراة الوحيدة التي بدأها كأساسي.

إذ لا يشارك داوودا كاميلو بشكل أساسي ويشترك كبديل في نهاية المباراة، غالبا في أخر ربع ساعة، ويرتدي القميص "23".

4) إيمانويل موبونجو

صاحب القميص "8" يملك من العمر 20 عاما فقط، ويجيد في خط الوسط والجناح.

موبونجو من العناصر الأساسية في القطن وشارك في تسعة مباريات من دوري أبطال إفريقيا ولديه هدفا.