نجاة زيكا من حادث سير بعد اصطدامه بـ ' كلب '

نجى محمد شعبان "زيكا" لاعب الإسماعيلي الجديد من حادث سير بعد اصطدام سيارته بكلب ضال عقب عودته من الإسماعيلية.

وحضر اللاعب المؤتمر الصحفي لتقديمه من قبل رئيس النادي محمد أبو السعود.

وعلم FilGoal.com أن زيكا أثناء عودته من الإسماعيلية في الثانية صباحا على الطريق الدائري فوجيء بظهور كلب أمام سيارته، ولم ينجح في السيطرة على السيارة التي دهسته.

ولم يحدث أي إصابات جسيمة للاعب الإسماعيلي، غير أن كدمات بسيطة وبعض الخسائر المادية في السيارة.

ووقع زيكا على عقود انضمامه للإسماعيلي لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المنتظر انطلاقه.