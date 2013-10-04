أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجاة زيكا من حادث سير بعد اصطدامه بـ ' كلب '

Google+ Print
نجاة زيكا من حادث سير بعد اصطدامه بـ ' كلب ' نجاة زيكا من حادث سير بعد اصطدامه بـ ' كلب '

نجى محمد شعبان "زيكا" لاعب الإسماعيلي الجديد من حادث سير بعد اصطدام سيارته بكلب ضال عقب عودته من الإسماعيلية.

وحضر اللاعب المؤتمر الصحفي لتقديمه من قبل رئيس النادي محمد أبو السعود.

وعلم FilGoal.com أن زيكا أثناء عودته من الإسماعيلية في الثانية صباحا على الطريق الدائري فوجيء بظهور كلب أمام سيارته، ولم ينجح في السيطرة على السيارة التي دهسته.

ولم يحدث أي إصابات جسيمة للاعب الإسماعيلي، غير أن كدمات بسيطة وبعض الخسائر المادية في السيارة.

ووقع زيكا على عقود انضمامه للإسماعيلي لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المنتظر انطلاقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع