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الإسماعيلي يقيد حمص وزيكا وباسكال في القائمة التكميلية

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الإسماعيلي يقيد حمص وزيكا وباسكال في القائمة التكميلية الإسماعيلي يقيد حمص وزيكا وباسكال في القائمة التكميلية

استقر نادي الإسماعيلي على تسعة أسماء يتم قيدها في القائمة التكميلية وذلك قبل غلق باب القيد يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

ويأتي في القائمة التكميلية تسعة لاعبين بعد الـ16 لاعبا الذين تم قيدهم في القائمة الأولى لتتم بذلك قائمة الدراويش التي تضم 25 لاعبا.

واللاعبون التسعة هم:

محمد حمص بعدما قام بتجديد تعاقده، بجانب الجدد محمد شعبان "زيكا"، باسكال، شوق يالسعيد، صالح موسى، كريم عطا، أحمد العش وعلي جلال.

 

كما يقوم النادى بإنهاء الحصول على الاستغناء الخاص بمهاجم كفر الشيخ أحمد أبو زياده الذى أثبت قدراته مع الفريق ليكون اللاعب رقم 9 فى الفريق.

ووفقا للوائح، يحق للإسماعيلي استبدال لاعبين بعد إخراجهما من القائمة.

وقال محمد أبو السعود رئيس مجلس الإدارة لـFilGoal.com: "اللوائح تتيح لنا قيد إثنين آخرين من اللاعبين بدلا من لاعبين سيتم أخرجهما من القائمه بعد ان كانا مقيدان بالقائمه الأولى".

وأضاف "وذلك كاستبدال وهما محمود شكرى الذي تعاقد مع بتروجيت وأيمن المحمدى الذى سيخرج أيضا من القائمة ليستكمل علاجه من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس".

وأشار إلى أن المكانين سوف يتم قيد أحدهما بمهاجم إفريقي.

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