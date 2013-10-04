' سوبر هاتريك ' بوركينابي ضمن سداسية الزمالك في الطرق والكباري

سجل البوركينابي أبو بكر كيبي المهاجم الذي يخضع للاختبار في الزمالك أربعة أهداف ضمن سداسية الزمالك في الطرق والكباري الودية التي أقيمت يوم الجمعة وانتهت بنتيجة 6-0.

ويبحث الزمالك عن مهاجم أجنبي لقيده في قائمته التي تخلو من اللاعبين الأجانب استعدادا للموسم الجديد ومواجهة طنطا في كأس مصر يوم 22 أكتوبر الجاري.

ويخضع كيبي للاختبار في الزمالك وحرص حلمي طولان المدير الفني للزمالك على منحه فرصة أمام الطرق والكباري.

وسجل كيبي أهدافه الأربعة في الدقائق التاسعة و22 و64 و85، وسجل سعيد "قطة" هدفا في الدقيقة 34.

بينما أحرز مؤمن زكريا الوافد الجديد أول أهدافه مع الزمالك في الدقيقة 80.

ولم يستقر الزمالك حتى الآن حول إمكانية التعاقد مع كيبي من عدمه.