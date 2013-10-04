أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' سوبر هاتريك ' بوركينابي ضمن سداسية الزمالك في الطرق والكباري

Google+ Print
' سوبر هاتريك ' بوركينابي ضمن سداسية الزمالك في الطرق والكباري ' سوبر هاتريك ' بوركينابي ضمن سداسية الزمالك في الطرق والكباري

سجل البوركينابي أبو بكر كيبي المهاجم الذي يخضع للاختبار في الزمالك أربعة أهداف ضمن سداسية الزمالك في الطرق والكباري الودية التي أقيمت يوم الجمعة وانتهت بنتيجة 6-0.

ويبحث الزمالك عن مهاجم أجنبي لقيده في قائمته التي تخلو من اللاعبين الأجانب استعدادا للموسم الجديد ومواجهة طنطا في كأس يوم 22 أكتوبر الجاري.

ويخضع كيبي للاختبار في الزمالك وحرص حلمي طولان المدير الفني للزمالك على منحه فرصة أمام الطرق والكباري.

وسجل كيبي أهدافه الأربعة في الدقائق التاسعة و22 و64 و85، وسجل سعيد "قطة" هدفا في الدقيقة 34.

بينما أحرز مؤمن زكريا الوافد الجديد أول أهدافه مع الزمالك في الدقيقة 80.

ولم يستقر الزمالك حتى الآن حول إمكانية التعاقد مع كيبي من عدمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري