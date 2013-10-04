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بعد شكوى بواتنج .. وعد بتطوير أرضية ملعب كوماسي قبل مواجهة مصر

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بعد شكوى بواتنج .. وعد بتطوير أرضية ملعب كوماسي قبل مواجهة مصر بعد شكوى بواتنج .. وعد بتطوير أرضية ملعب كوماسي قبل مواجهة مصر

وعد فرانك بواهين مدير هيئة ملاعب غانا بتطوير أرضية بابا يارا بكوماسي الذي يستضيف مباراة الفريق مع يوم 15 أكتوبر المقبل في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2014.

وكان العديد من لاعبي غانا قد اشتكوا من سوء حالة أرضية الملاعب وعلى رأسهم كيفين برينس بواتنج لاعب وسط شالكة الألماني الذي أكد أنها واحدة من أسباب عدم ظهوره بمستواه مع منتخب بلاده.

وقال بواهين لإذاعة مترو الغانية "سأقابل الجهاز الفني لمنتخب غانا لذلك منذ الآن نعرف كيف نستعد للمباراة، بواتنج شكواه كانت من ملعب أكرا وليست كوماسي".

وأضاف "الدوري سيتوقف وسنتسلم الملاعب لنجهزها لاستضافة مباراة غانا ومصر".

يذكر أن ملعب بابا يارا بكوماسي استضاف مباريات المصري في كأس الأمم الإفريقية 2008 ماعدا المباراة النهائية أمام الكاميرون والتي أقيمت في أكرا.

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