غانا تبدأ الاستعداد لمصر على ملعب تتويج الفراعنة

أكدت تقارير غانية أن منتخب النجوم السوداء سيبدأ الاستعداد لمصر بداية من يوم الثلاثاء بعد وصول المحترفين مساء الأثنين المقبل.

وأشار موقع (غانا سوكر نت) أن قائمة غانا التي ضمت 25 لاعبا ستشهد بدأ وفود اللاعبين عقب إنهاء مبارياتهم مع فرقهم في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وسيخوض منتخب غانا أول تدريب له يوم الثلاثاء على ملعب أكرا لمدة يوم واحد قبل السفر إلى كوماسي.

ملعب أكرا شهد تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2008 بعد الفوز على الكاميرون 1-0 في المباراة النهائية.

النجوم السوداء يفتقدون جوناثان منساه، جون بوي، ومحمد رابيو للإصابة والثلاثي في خط الدفاع.

بينما يلحق ريتشارد كينجسون بالمعسكر يوم الأربعاء بسبب ارتباطه مع ناديه دوكسا القبرصي.