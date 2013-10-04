أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غانا تبدأ الاستعداد لمصر على ملعب تتويج الفراعنة

Google+ Print
غانا تبدأ الاستعداد لمصر على ملعب تتويج الفراعنة غانا تبدأ الاستعداد لمصر على ملعب تتويج الفراعنة

أكدت تقارير غانية أن منتخب النجوم السوداء سيبدأ الاستعداد لمصر بداية من يوم الثلاثاء بعد وصول المحترفين مساء الأثنين المقبل.

وأشار موقع (غانا سوكر نت) أن قائمة غانا التي ضمت 25 لاعبا ستشهد بدأ وفود اللاعبين عقب إنهاء مبارياتهم مع فرقهم في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وسيخوض منتخب غانا أول تدريب له يوم الثلاثاء على ملعب أكرا لمدة يوم واحد قبل السفر إلى كوماسي.

ملعب أكرا شهد تتويج منتخب بكأس الأمم الإفريقية 2008 بعد الفوز على الكاميرون 1-0 في المباراة النهائية.

النجوم السوداء يفتقدون جوناثان منساه، جون بوي، ومحمد رابيو للإصابة والثلاثي في خط الدفاع.

بينما يلحق ريتشارد كينجسون بالمعسكر يوم الأربعاء بسبب ارتباطه مع ناديه دوكسا القبرصي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري