جمهور "رنا" غاضب من عدم تصويتها لـ"منة".. ويخاطبونها: "خلي العنصرية تنفعك"

كتب : سهيلة حامد الجمعة 04-10-2013 16:53

رفعت المتسابقة المصرية رنا سماحة شعار "لا للعنصرية" ورفضت التصويت للمتسابقة المصرية "منة" لصالح "ماريان" المتسابقة اللبنانية، خلال الحفل الثاني من برنامج "ستار أكاديمي 9".

انهالت ردود الأفعال من متابعي برنامج "ستار أكاديمي"، رافضين ما قامت به رنا، حيث أشار أحد التعليقات إلى أن العنصرية ليس لها مكان بين أولاد البلد، حيث قالت هدير أحمد: "ليه كدة يا رنا انت خسرتي جمهور بلدك جدا وشكرا ليليا كتير على وقوفك جنب منة"، فيما قالت سجدة نوبيان: "عيب اللي عملتيه مع بنت بلدك وخلي العنصرية تنفعك في التصويت".

وباستنكار شديد، قالت نورهان الوشاحي: "بجد زعلت أوي لما مصوتيش لمنة ليه.. دي بنت بلدك، دائما كده أهم حاجة عندك مصلحتك وصدقيني أنا عمري ما هصوتلك"، كما وصفت كاروما عدم تصويت رنا لـ"منة" بـ"العار"، وعلقت: "رنا اللي عملتيه في بنت بلدك عار كبير انت خذلتيها حرام عليك عملتي كدا عشان تربحي أصوات لبنان وجمهور ماريا أكبر تحيا لـ"ليليا".

من جانبه، وجه أحمد حسين رسالة لـ"رنا سماحة" بقوله: "زي مانتي ضد العنصرية ومصوتيش لمنة.. المصريون كمان كلهم مش عنصريين ومش هيصوتولك".