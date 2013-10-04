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تواجد مصرى كبير بمؤتمر الاتحاد العالمى لأمراض النساء والتوليد

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تواجد مصرى كبير بمؤتمر الاتحاد العالمى لأمراض النساء والتوليد تواجد مصرى كبير بمؤتمر الاتحاد العالمى لأمراض النساء والتوليد

صرح د.مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان المساعد لدى القاهرة، بأنه كان هناك تواجد مصرى كبير فى مؤتمر الاتحاد العالمى لأمراض النساء والتوليد الخاص بقارة أفريقيا، والمنعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح د. مجدى خالد- فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباءالشرق الأوسط "- أن الاتحاد العالمى عادة يعقد مؤتمرا عالميا، ولكن هذه تعتبر المرة الأولى التى يعقد فيها مؤتمرا إقليميا وتم اختيار أفريقيا لذلك والتحضير لعقده فى أديس أبابا ".

وأضاف " أن كثيرا من أعضاء هيئات التدريس بكليات طب جامعات القاهرة والاسكندرية والمنصورة شاركوا فى هذا المؤتمر الذى يتناول الكثير من الموضوعات المتعلقة بأمراض النساء والتوليد"، وأشار إلى تحدث فى جلسة بالمؤتمر عن استخدام العلاج الدوائى فى حالات مابعد الاجهاض، وذلك بدلا من الاستخدام الجراحى التقليدى.

وقال إن منظمة الصحة العالمية شجعت على استخدام العلاج الدوائى للحيلولة دون تعرض النساء للعمليات الجراحية ومضاعفاتها، وأنه تم عرض دراسة بهذا الشأن على المؤتمر، والتى أظهرت أن نسبة نجاح العلاج الدوائى تماثل نسبة نجاح العلاج الجراحى.

وأشار إلى أنه تم تطبيق ذلك على 370 حالة بمستشفى "أطفيح" المركزى فى ، بهدف تحسين صحة المرأة والاقلال من الإنفاق الصحى، وأنه تم تقديم أبحاث متنوعة ذات قيمة كبيرة خلال المؤتمر حظيت بإعجاب الحاضرين.

وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان المساعد "أن تواجد مصر فى أفريقيا وفى مدينة مثل أديس أبابا أمر نفخر ونعتز به، ونتمنى أن يتم عقد المؤتمر القادم بالقاهرة".
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