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أستاذ تربية رياضية: الغذاء المتوازن ضرورى للرياضيين

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أستاذ تربية رياضية: الغذاء المتوازن ضرورى للرياضيين أستاذ تربية رياضية: الغذاء المتوازن ضرورى للرياضيين

التغذية الجيدة والصحة وجهان لعملة واحدة. قال الدكتور أحمد شلغم أستاذ كلية التربية الرياضية بالعريش، إن هناك اعتقادا سائدا بأن تناول كمية كبيرة من اللحوم كافية للقيام بالمجهود البدنى والعضلى الشاق، وقد ثبتت الدراسات الحديثة عدم وجود علاقة بين تناول كمية كبيرة من اللحوم والعمل العضلى.

ونصح شلغم بأن غذاء الرياضيين يجب أن يكون متنوع ومتوازن، وأن يتم تناول آخر وجبة غذائية قبل بدء المنافسة بثلاث ساعات على الأقل حتى يتمكن الجسم من هضمها وامتصاصها، لتجنب التعرض للاضطرابات الهضمية والقىء مما يؤثر على كمية الدم المتدفق للعضلات، وبالتالى التأثير فى الأداء، كما نصح عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، مما يزيد من احتمال التعرض لعسر الهضم، مع تجنب تناول المواد الغذائية التى تسبب اضطرابات هضمية كالكرنب، والقرنبيط، والباذنجان، والفجل، والبصل، والثوم، والشمام، وضرورة تفادى تناول الأطعمة المقلية، والدهون المطهية، ويمكن شواء اللحوم على نار هادئة مع استخدام الخبز الجاف، واختيار الخضروات سهلة الهضم كالفاصوليا، الجزر، البطاطس، السلطة، وتناول الأسماك المسلوقة مع قليل من الزيت، والأكل ببطء مع المضغ الجيد، وتفادى شرب الماء بكثرة،، وتفادى شرب القهوة وبخاصة الرياضيين المرضى بالقلق، حتى لا تزيد من توترهم قبل المنافسة، وكذا كل المشروبات المنبهة والكحولية.

وأكد شلغم على ضرورة اشتمال النظام الغذائى على الفواكه لأهميتها فى توفير فيتامين "ج" للجسم، والضرورى لمقاومة التعب والبرد، وانقباض العضلات إضافة إلى السكر والعسل لتخزين الجلوكوز، وكذلك وخاصة فى منافسات الجو الحار، مع زيادة كمية المواد الدهنية فى منافسات الجو البارد.

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مصر 365