الاهتمام بالطفل العنيد يساعده على التخلص من العند

كثير من الأمهات يفشلن فى التعامل مع الطفل العنيد وقد أرسلت قارئة إلى "اليوم السابع" تسأل، "ابنى يعانى من عدد من الإضطرابات النفسية التى تجعله من الصعب أن يتقبل كلام الأخرين، وكثيرا ما يضعنى فى مواقف محرجة لدرجة تصل إلى سبى أنا شخصيا، عندما أعترض على شىء يقوم به لأنه طفل عنيد، فكيف يمكننى التعامل معه؟.

أجاب على هذا التساؤل الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، مشيرا إلى أن العناد الذى يعانى منه الأطفال شىء وارد وعادى قد يحدث عندما يصاب الطفل بالإحباط الذى يجعله غير قادر على الاستماع لنصائح من حوله، رافضا أن يتقبل أى أمر، ولابد من البحث عن الأسباب التى جعلته يشعر بالإحباط، مثل ضرب الوالدين الذى يولد نوعا من عدم الثقة بالنفس، ويحاول أن يخرج ما يعانى به من كبت فيمن حوله فى صورة "عند".

وأوضح أن الطفل قد يلجأ للعند فى حالة الحرمان فبعض الآباء والأمهات يعتبرون أن الإتيان بكل ما يريده الطفل نوع من الرفاهية لابد من الحد منها فيلجئون إلى حرمانه من الكثير من الأشياء، وهذا يمثل نوعا من الضغط النفسى على الطفل يخرجه فى صورة "عند" لذا يمكن تجنب المشاكل والاضطرابات النفسية للطفل العنيد بمراقبة سلوك الطفل وإشعاره بالحنان.