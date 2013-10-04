السخرية من الخلافات الزوجية القديمة تساعد على تجاوزها

ينصح الأزواج باستمرار بعدم التحدث عن المشكلات والخلافات والخيانات القديمة، التى حدثت من الطرفين، ومضى عليها الزمن، معتقدين أن استرجاع المشاعر السلبية قد يهدد العلاقة الزوجية ويحدث شرخا جديدا فى العلاقة العاطفية بين الزوجين. ولكنه اعتقاد خاطئ وهو السبب وراء فشل أغلب العلاقات الزوجية التى تستند إليه وتطبقه.

قال الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، إن الحياة الزوجية لا تسير على قواعد ثابتة فلكل علاقة قواعدها، ولا يجب أن يخضع المتزوجين لقواعد سار عليها من سبقوهم فى تجربة الزواج.

لذا نصح الزوجين بإدارة حوار واضح وهادئ وساخر ومتهكم عن هذه الخلافات والذكريات القديمة غير الجيدة، ويفضل أن يركز الطرفان على الأثر الإيجابى الذى أفرزته هذه التجارب القديمة والخلافات الكبيرة، ويجب أن يؤكد الطرفان على مدى قدرة هذه الخلافات على اختبار مدى متانة العلاقة الزوجية وتعميقها، وهو أثر إيجابى ما كان ليحدث بدونها.

والسخرية والتهكم فى هذا النوع من الحوار بين الزوجين يعطى إيحاء نفسى لكل منهما عن مدى تفاهة هذه الخلافات والمشكلات القديمة أمام علاقتهما الجدية العميقة، لذا فالسخرية مهمة جدا عند إجراء هذا الحوار.

والتحدث بإيجابية عن الخلافات القديمة يزيل بالتدريج الأفكار السلبية القابعة فى ذاكرة الطرفين ويعمل على تنظيفها والتخلص منها تماما، ويقوى العلاقة، لأن الصراحة بين الزوجين حتى فى المشاعر غير الجيدة يقوى العلاقة بينهما ويزيل حواجز يبنيها تراكم الحلافات والمشكلات.

ويفضل أن يتحدث الزوجان عن الخلافات القديمة بنوع من المزاح والتهكم ويتحدثوا سويا أيضا عن مدى متانة العلاقة بينهما حتى الآن وكيف أنها وصلت إلى مرحلة من التحسن، ويفضل أن يمدح كل منهما الآخر، وهذه الخطوات البسيطة فى الحوار بين الزوجين عن الخلافات القديمة يساعدهما على الشعور بتحسن نفسى كبير بعد الانتهاء من الحديث.