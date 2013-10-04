«السكنية» تستدعي مواطناً لمراجعتها

م. عبدالله النومس مستقبلا السفير محمد خلف أميرة عزام استقبل مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.عبدالله النومس بمكتبه في مبنى المؤسسة سفيرنا لدى جمهورية السنغال الصديقة السفير محمد خلف، بحضور نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق صالح النفيسي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهة أخرى أعلنت "السكنية" عن استدعاء المواطن طلال طريخم جريدي سيحان، أو من ينوب عنه، لمراجعة المؤسسة خلال 15 يوما، لأمر يتعلق بالبيت المخصص له (القسيمة الحكومية رقم 172 قطعة 3 بمنطقة سعد العبدالله)، مبينة أنه في حالة عدم حضوره ستتخذ المؤسسة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البيت المخصص له.