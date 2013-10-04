بالصور.. الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى بعروض عسكرية وفنية

احتفلت محافظة الوادى الجديد، مساء أمس الخميس، بالعيد القومى للمحافظة بمهرجان فنى ورياضى كبير، والذى أقيمت فعالياته باستاد نادى الوادى الجديد الرياضى، وذلك بحضور اللواء محمود خليفة، محافظ الإقليم، واللواء أحمد سليمان، مدير أمن المحافظة ورؤساء المراكز وكافة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلين عن القوات المسلحة.

وبدأت الاحتفالية بعرض عسكرى لقوات فرق الأمن واستعراض لمسيرات بالسيارات المصلحية وعروض لممثلين عن القطاعات الحكومية بالمحافظة منها قطاعات الصحة والتربية والتعليم والأزهر الشريف ونادى هجن الوادى الجديد وجمعية الكشافة، وتضمنت فقرات المهرجان عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية والموسيقى العربية واستعراض للقدرات الخاصة ومباراة رياضية بين أعضاء فريق نادى الوادى الجديد الرياضى.

وهنأ اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، أبناء المحافظة بمناسبة عيدهم القومى، حيث أكد على أن هذه الاحتفالية تمثل رسالة حقيقية، تؤكد على أن مصر تتمتع بالأمن والأمان، وإن الوادى الجديد ستظل مقصد كل من يبحث عن الهدوء والأمن والاستمتاع بالطبيعة الفريدة والمناطق الساحلية الغير تقليدية، وقدم الشكر لكل القائمين على تنظيم المهرجان، حيث قرر صرف مكافأة لهم، تقديرًا لما بذلوه من جهد فى سبيل إنجاح المهرجان.