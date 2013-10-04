«الصحة» ترفع المستوى الوظيفي لـ 756 موظفاً وموظفة من العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة

د.خالد السهلاوي

عبدالكريم العبدالله

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 756 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة، حيث اصدرت قرارا بهذا الشأن يعمل به اعتبارا من يونيو الماضي.

وجاء في القرار الذي اصدره وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، وتنفرد «الأنباء» بنشره، رفع المستوى الوظيفي لـ 2 الى رئيس اختصاصيي صيدلة، و13 الى اختصاصي اول صيدلة، بالاضافة الى 19 اختصاصي صيدلي، كما رفعت المستوى الوظيفي لـ 48 موظفـا وموظفة الى صيدلي اول، و49 الى صيدلي، و9 الى فني اول صيدلة، و13 الى فني صيدلة.

وبالنسبة للمختبرات الطبية تضمن القرار رفع المستوى الوظيفي لـ 25 موظفـا الى مسمى اختصاصي اول مختبر طبي، و26 الى اختصاصي مختبر طبي، و37 الى وظيفة ممارس اول مختبر طبي، و76 ممارس مختبر طبي، و13 الى فني اول مختبر طبي، و35 الى فني مختبر طبي. وبالنسبة لوظائف العلاج الطبيعي، ذكر القرار انه تم رفع المستوى الوظيفي لـ 3 موظفين الى مستوى رئيس اختصاصيي علاج طبيعي، و5 الى اختصاصي اول علاج طبيعي، و12 الى مسمى اختصاصي علاج طبيعي، و14 الى ممارس اول علاج طبيعي، و31 الى ممارس علاج طبيعي، وممارس واحد علاج بالعمل.

وبالنسبة لوظائف الاشعة والطب النووي، تم رفع المستوى الوظيفي لموظف واحد الى رئيس اختصاصيي اشعة وطب نووي، و9 الى اختصاصي اشعة وطب نووي، و11 ممارس اول واشعة وطب نووي، و24 الى وظيفة ممارس اشعة وطب نووي، و14 الى وظيفة فني اول اشعة وطب نووي، و6 الى وظيفة فني اشعة وطب نووي.

اما بالنسبة لوظائف الوقاية من الاشعاع فقد تم رفع المستوى الوظيفي لموظف الى رئيس اختصاصيي طبيعة اشعاعية، واختصاصي اول طبيعة اشعاعية، واختصاصي طبيعة اشعاعية، و2 الى تقني اول طبيعة اشعاعية، و2 تقني طبيعة اشعاعية. وعن وظائف التغذية والاطعام، فقد تم رفع المستوى الوظيفي لـ 15 موظفا الى مسمى فني اول تغذية واطعام، و25 الى فني تغذية واطعام، اما بالنسبة للوظائف العلاجية النفسية، فقد تم رفع المستوى الوظيفي لموظف لكل من مسمى اختصاصي اول علاج نفسي واختصاصي علاج نفسي، و2 ممارس اول علاج نفسي، وبالنسبة لوظائف النطق والسمع، فقد تم رفع المستوى الوظيفي ايضا لموظف واحد الى مسمى رئيس اختصاصيي نطق وسمع، و2 لكل من اختصاصي اول نطق وسمع واختصاصي نطق وسمع، و3 الى ممارس اول نطق وسمع، و5 الى ممارس نطق وسمع، كما قامت الوزارة بنقل موظف واحد الى مسمى ممارس علاج جهاز تنفسي، وموظف اخر الى وظيفة فني علاج جهاز تنفسي، واخر ايضا الى فني اول تعقيم، و16 الى فني تعقيم، و11 الى فني اول تخدير، و14 الى فني تخدير، وواحد لكل من ممارس صحة فم واسنان، وفني اول صحة فم واسنان وممارس مختبر اسنان، 2 لكل من فني صحة فم واسنان، وفني مختبر اسنان، هذا بالاضافة الى انه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد من العاملين في البصريات والاطراف الصناعية، وفنيي الطوارى الطبية والمفتشين الصحيين.

وتضمن القرار انه سيتم صرف مكافآت المستوى الوظيفي بالفئة المالية المقررة وفقا للمستوى الوظيفي الذي تم رفعهم إليه. وفيما يلي الاسماء:

أولاً: وظائف الصيادلة

رئيس اختصاصيي صيدلة

اسحق حلمي وهبة - مركز الفردوس الشمالي

سوزان محمد احمد بدر - ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية

اختصاصي أول صيدلة

رنا محمد يوسف بشير - مستشفى الصباح

اسلام محمد سعيد الغرباوي - مستشفى الجهراء

ايهاب محيي الدين ابراهيم - مستشفى الجهراء

يحيى حجازي علي - مستشفى الأمراض الصدرية

نيفين كمال محمود إمام - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية

حمدان أبوالمجد السمان - مركز الكويت لمكافحة السرطان

برنارد باسا دياميزون - ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية

ابراهيم عبدالحليم الرويني - مستشفى الرازي

راوت صابر ابن عبداللطيف - ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية

سوسان لاتها فارجيس - ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية

هبة محمد سيف الدين علي - ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية

صفوت لبيب تادرس - مستشفى الجهراء

اختصاصي صيدلة