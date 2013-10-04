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مدير أمن البحر الأحمر يودع الحجاج من مطار الغردقة

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ودع اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر وبرفقته المقدم وليد مجدى مدير العلاقات العامة بالمديرية وعدد من قيادات المديرية حجاج بيت الله الحرام اليوم من مطار الغردقة.

وقدم مدير الأمن التهانى بالإنابة عن وزير الداخلية و بالأصالة عن نفسه وحث المشرفين على بعثة الحج بتذليل كافة العقبات وأوصاهم خيراً بالحجاج والتعاون معهم.

وغادر اليوم 180 حاجًا من حجاج القرعة والجمعيات من مطار الغردقة الدولى على متن طائرة خاصة خصصت لهم فى رحلة إلى بيت الله الحرام من مطار الغردقة.

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