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بالصور.. وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير المفرخ السمكى بأسوان

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خلال افتتاحه لأعمال التطوير بالمفرخ السمكى بأسوان، وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الجمعة، على نقل تبعية مصنع العلف بالمفرخ السمكى بمنطقة صحارى من هيئة التعمير إلى هيئة الثروة السمكية، مع دراسة تخصيص فدانين لبناء مساكن للعاملين بالمفرخات السمكية، جاء ذلك خلال افتتاح وزير الزراعة ومحافظ أسوان مصطفى يسرى لأعمال التطوير للمفرخ السمكى بتكلفة 32 ألف جنيه والمقام على مساحة 45 فدانا، وتم إنشاؤه عام 1991.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يوجد بأسوان 3 مفرخات سمكية، تم تطوير اثنين منها والتى تستهدف 4 ملايين ذريعة قابلة للزيادة، حيث إن هناك آليات سيتم إتباعها للوصول بها إلى 35 مليون زريعة سنوياً لزيادة إنتاجية الأسماك ببحيرة ناصر والتى تصل حالياً من 20 إلى 24 ألف طن سنوياً، ومستهدف زيادتها من 40 إلى 60 ألف طن سنوياً مع زيادة أعداد الذريعة، وأن هناك قواعد ونظم جديدة بشكل متطور وعلمى سيتم إتباعها وتطبيقها لاستغلال مسطح بحيرة ناصر الذى يصل إلى 1.4 مليون فدان وهو يتحقق من خلال العمل على النهوض بالمفرخات السمكية بتطهيرها وصيانتها المستمرة، مع توفير الزريعة اللازمة لها لزيادة الإنتاج السمكى، خاصة أنها تنتج أسماك صالحة للتصدير بنسبة 100%.

وأوضح أن الحل الأخر يتمثل فى حل مشاكل الصيادين والتى تتضمن تطوير معدات الصيد وصيانتها بصفة دورية من خلال هيئة الثروة السمكية، مع تطوير الأدوات المستخدمة والمراكب، ولهذا فسوف يتم توفير مصنع جديد للثلج لتلبية احتياجات الصيادين، بجانب دراسة إنشاء نقطة حدودية لحماية مسطح بحيرة ناصر والسيطرة على عمليات التهريب وتشديد الرقابة الأمنية على منافذ البحيرة، وذلك من أجل تحسين إنتاجية الأسماك ببحيرة ناصر وزيادتها للوصول إلى المستهدف.

كما قرر وزير الزراعة صرف نصف شهر للعاملين بالمفرخات السمكية على جهودهم المبذولة للنهوض بإنتاجية الزريعة من الأسماك، وقال أبو حديد بأنه يتم بذل كافة الجهود لتوفير الأسماك بأسعار تتناسب مع المواطن البسيط، لافتا إلى أنهم لمسوا خلال الفترة الأخيرة عرض الأسماك بأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 13 جنيهاً للكيلو المتواجدة خلال منافذ البيع التابعة للزارعة والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد على وجود نشاطات ومجهودات كبيرة لتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية وعلى رأسها بحيرة ناصر، وأيضاً البحيرات الشمالية فى سيناء.

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