محمد بن راشد يعتمد أكبر دفعة من مستفيدي زايد للإسكان تضم 2854 مواطناً

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" دفعة من مستفيدين برنامج الشيخ زايد للإسكان والتي تعد الدفعة الاكبر خلال العام الحالي لمستحقي المساعدات السكنية وتضم2854 اسماً موزعة ما بين 2594 بقيمة تقديرية تصل إلى 1.2 مليار وتشمل كافة الفئات المستحقة من فئة القروض والمنح واستكمال مسكن بالإضافة إلى 260 موافقة نهائية بقيمة إجمالية تصل إلى 130 مليون درهم.



> وتعد هذه الدفعة هي الأكبر خلال العام الحالي من حيث العدد والموازنة المرصود لها بالاضافة الى أنها تشمل على كافة الشرائح التي يتعامل معها البرنامج من حيث نظام الاستحقاق.



> وتعتبر هذه الأسماء المرشحة للدراسة من ضمن قائمة مستحقي المساعدات السكنية للعام الحالي حسب نظام المعايير الالكترونية المعتمدة بالإضافة إلى 260 موافقة نهائية بعد ان استكمال اصحابها كافة الوثائق المطلوبة ضمن شروط الاستحقاق.

>

ياتي هذا الاعتماد تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للإسكان والذي يهدف إلى بيان حالة المدن والقرى وإمكانية حصول الإنسان على مسكن كأحد حقوقه الأساسية كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن تحقق الاستقرار السكني للأجيال القادمة.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قام البرنامج بالإعلان عن هذه الدفعة الاكبر من بين كافة الدفعات التي تم الاعلان عنها مسبقا.



> وأشار معاليه بأن توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء تعد مؤشرا هاما على حرص الحكومة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبرنامج والمتمثل في تحقيق الاستقرار السكني للاسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معايير السعادة لمواطني الدولة.



> وأشار النعيمي إلى أن هذه الدفعة هي الاكبر خلال العام الحالي والتي تشمل كافة الفئات التي تدخل ضمن دائرة الاستحقاق حسب قانون البرنامج الذي تطرق الى كافة الفئات الموجودة في مجتمع دولة الامارات .



> وقال النعيمي بان قائمة اسماء مستحقي المساعدات السكنية المعلن عنها اليوم هي عبارة عن قرارات نهائية والبالغ عددها 260 مستفيدا، وصدرت هذه القرارات بعد ان استكمال اصحابها كافة الوثائق المطلوبة ضمن شروط الاستحقاق وذلك بعد ما تم دراسة طلباتهم والبت فيها من قبل مجلس ادارة البرنامج.



> ويؤكد المهندس محمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان بالإنابة أن البرنامج قام بوضع خطة لدراسة الطلبات المرشحة للدراسة تبدأ بمرحلة تقييم كافة الطلبات ضمن نظام المعايير الإلكتروني وتليه مرحلة عمل التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية بعد اتمام عملية الدراسة وأخيراً يتم الإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.



> وأضاف المحمود "سيبدأ البرنامج بدراسة الطلبات المرشحة فور استكمال المتعاملين للوثائق المطلوبة و حسب الخطة المحددة من قبل البرنامج بخصوص دراسة الطلبات والتي ستنتهي في نهاية العام الجاري.



> ويؤكد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان أن على الذين تم ترشيح طلباتهم للدراسة، توفير المستندات المطلوبة من الجهات المحلية التابعة لهم وذلك لضمان سرعة الانتهاء من دراسة طلباتهم والانتهاء من الاجراءات ضمن المدة الزمنية المحددة .

ويشير المحمود إلى أن قنوات تحديث البيانات وتسليم المستندات تبدأ من الموقع الإلكتروني للبرنامج أو من خلال تقديمها لأي فرع من أفرع البرنامج في دبي والفجيرة ورأس الخيمىة ، كذلك يمكن تسليم المستندات لمراكز بريد الإمارات أو أي من فروعه على مستوى الدولة .



> ويؤكد المهندس محمد المحمود أن البرنامج يقوم بربط المرفقات مع طلب المرشح للمساعدة السكنية ويتم التأكد من صحة البيانات من قبل الباحثين الاجتماعيين وعمل الزيارات الميدانية اذا دعت الحاجة من قبل الفريق الهندسي في البرنامج للتاكد من حالة المساكن من خلال التقرير الفني ومن ثم تحويل الطلبات المكتملة إلى فرق العمل التابعة للجنة دراسة الطلبات والتدقيق عليها ودراستها ثم رفع توصية التدقيق إلى لجنة دراسة الطلبات لدراستها ورفع التوصية إلى مجلس إدارة البرنامج لاعتمادها.



> وسيتم تسليم قرارات الموافقات النهائية لاصحابها في ملتقى الشركاء الذي سينظمه البرنامج اليوم صباحا (السبت ) بقصر الثقافة بامارة الشارقة لتسليم قرارات الموافقات النهائية للمستفيدين كما سيتم الإعلان عن الأسماء عبر وسائل الإعلام المختلفة.



> وأكد المحمود أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من نماذج المساكن المجانية المتوفرة في البرنامج التي وصلت إلى 32 نموذج والتي تتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات حيث تتوفر النماذج ذوي المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.



> وأوضح المدير التنفيذي بالانابة بأن البرنامج طرح العديد من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن ومنها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة لمستفيدين البرنامج والتي تضم حوالي 108 شركة وتمثل هذه الشركات الموردة والمنتجة لهذه المواد الأساسية الخاصة بالبناء وتراوحت هذه الخصومات لغاية 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، وسيتم تزويد المستفيدين بقائمة هذه الشركات موضحة فيها نسبة الخصم وأرقام التواصل والمستندات المطلوبة. ووفر البرنامج خط اتصال مباشر مع المستفدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور الموافقة النهائية من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية .



> واضاف المحمود بان البرنامج سيقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة للمستفيدين كل على حسب إمارته وذلك لإبلاغهم بصدور الموافقة النهائية لهم ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار المساعدة.



> الجدير بالذكر أن البرنامج أطلق في وقت سابق خدمة الملف الإلكتروني والتي تعتبر من أحدث الخدمات الإلكترونية التفاعلية والتي يتشارك فيها جميع الأطراف الموقعة لعقد انشاء المساكن والتي تبدأ من المستفيد للمساعدة والإستشاري والمقاول والبرنامج في نظام إلكتروني موحد وحيث تقتصر و تسهل هذه المبادرة على كافة الأطراف المشاركة في العقد الحضور إلى مقر البرنامج للتعاقد.



> إلى ذلك وفي اطار الاسماء التي ترشيحها للدراسة ، أكد المهندس عيسى الحوسني مدير إدارة العناية بالمتعاملين أنه سيتم التنسيق مع المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارات المختلفة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستفيدين في إصدار المستندات المطلوبة وتم تشكيل فرق عمل من برنامج الشيخ زايد للإسكان لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتعاملين وتسهيل عملية استلام المستندات بالإضافة إلى تشكيل فرق لدراسة الطلبات للتمكن من دراسة الطلبات وعلى المستفيدين المتابعة من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية كما يمكنهم زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج للتعرف على المعلومات الخاصة والمستندات الواجب توفيرها للبت في دراسة طلباتهم.

>

الاوراق المطلوبة

قائمة الموافقات النهائية لمستفيدي المساعدات السكنية