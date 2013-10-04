تاتا: نيمار لن يتحمل عبء تعويض غياب ميسي

مدريد، (إفي): صرح المدير الفني لبرشلونة الإسباني خيراردو "تاتا" مارتينو، بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا ليس عليه تحمل عبء تعويض غياب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أبعدته الإصابة عن الملاعب.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل لقاء البرسا غدا أمام بلد الوليد في الجولة الثامنة من الليجا، قال مارتينو إن كل لاعب عليه أن يتعامل وفقا لإمكانياته لذا ليس على نيمار "أن يتحمل عبء تعويض غياب ميسي.. فأنا لا أهتم بفكرة أن يتقمص المرء شخصية فرد آخر".

وأضاف أن نيمار يمكنه اللعب كرأس حربة بدلا من لاعب وسط مهاجم ويمكن أن يحدث ذلك في مباراة الغد أو في أي لقاء آخر، مبينا أنه سيبحث تغيير مركز البرازيلي هو وألكسيس سانشيز لكي يعوض غياب ميسي.

وعن لقاء بلد الوليد غدا الذي سيقام على ملعب كامب نو، يرى أن المباراة لن تكون سهلة ولكن لاعبي البرسا عليهم مواصلة الأداء الجيد الذي قدموه مؤخرا في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ستليك الأسكتلندي.

وفيما يتعلق بإمكانية استدعاء منتخب الأرجنتين للاعبي البرسا المصابين ميسي وخابيير ماسكيرانو، رد ماتينو بأن الفريق الطبي لبرشلونة لم يمنحهما الموافقة على العودة للعب مجددا ولكن إذا أراد المنتخب التحقق من هذا الأمر فبإمكانه أن يفعل ذلك، مبينا أن إصابتهما لم تنتج عن قلة الراحة ولكنها حدتث داخل الملعب.

ومن ناحية أخرى كشف مارتينو أنه بدأ يفهم ما يجري في محيط نادي برشلونة وبات يعرف أنه من المعتاد دوما اختلاق أزمة بداخله "أحيانا تمتد الأزمة لبضعة أسابيع وفي أحيان أخرى ثلاثة أيام. أنا لا أشتكي ولكنني الآن أفكر في ماهية الأزمة القادمة".

يشار إلى أن برشلونة يتربع حاليا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة.