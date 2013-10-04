مويس: أنا الرجل المناسب لمانشستر يونايتد

يؤمن الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه الرجل المناسب لخلافة سير أليكس فيرجسون في تدريب الفريق بعد توليه مهامها مطلع هذا الموسم.

ويعاني مانشستر يونايتد حاليا من بعض النتائج السلبية إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 8 نقاط بعد مرور 6 جولات من الدوري الإنجليزي.

وقال مويس في تصريحات أبرزتها (سكاي سبورتس) "مانشستر يونايتد ناد جيد، أنا واثق أنهم قد اختاروا الرجل المناسب لتلك الوظيفة .. سير أليكس فيرجسون كان جزء من تلك العملية أيضا".

وكان يونايتد قد تعادل مؤخرا مع شاختار دونيستك خارج ملعبه 1-1 بعد 3 أيام فقط من خسارته المفاجئة أمام وست بروميتش على ملعب أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف.

وأضاف مويس "الموسم مازال طويلا سنبذل قصارى جهدنا لأن ننهيه في أحد المراكز المتقدمة، اللاعبون جيدون جدا ويعرفون المستوى الذي يلعبون فيه لسنوات .. معا سنعمل لننهي الأمر بشكل صحيح".

ويسافر مانشستر يونايتد إلى ملعب النور يوم السبت لمواجهة فريق سندرلاند صاحب الأرض في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز