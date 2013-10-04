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أرسنال يفقد سانيا 3 أسابيع

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أرسنال يفقد سانيا 3 أسابيع أرسنال يفقد سانيا 3 أسابيع

تعرض الفرنسي بكاري سانيا ظهير أرسنال الإنجليزي لإصابة في العضلة الخلفية يغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع عن الملاعب لينضم لقائمات غيابات المدفعجية.

وقال فينجر في مؤتمره يوم الجمعة "لقد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ولن يلعب معنا أمام وست بروميتش وكذلك لمدة 3 أسابيع أخرى".

وأضاف "إنها انتكاسة لأنه مدافع متكامل ويجيد الدفاع بشكل رائع ورائع في الكرات الهوائية، إضافة إلى ذلك يهاجم بشكل جيد لذلك سيشكل ذلك عائقا".

ويخوض أرسنال مباراة قوية خارج ملعبه أمام وست بروميتش يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والذي يحتل أرسنال صدارته برصيد 15 نقطة.

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