ما هي الأجزاء التي تميّز نجمات هوليوود؟

تشتهر كلّ نجمة من نجمات العالم بشيء من مظهرها الخارجي، سواء أكان جسداً رشيقاً، أو ملامح وجه جميل، أو بشرة خالية من العيوب، أو شعراً لامعاً مموّجاً.

لكن ماذا لو أخذنا كل جزء مميز وجميل من جسد إحدى النجمات العالميات، مثل "الشفاة أو العيون أو الشعر أو القوام"، ووضعناها في جسد واحد؟ هذا بالفعل ما قام به أحد المواقع الإلكترونية العالمية، من بعد استطلاع للرأي. ووفقاً للقراء، فقد ربحت Jennifer Aniston بساقيها، و Sofi a Vergara بشعره ا ومنحنياتها، وGwen Stefani بمعدتها المسطحة، وJennifer Love Hewitt بصدرها.

أما الوجه المثالي، فيتضمّن حواجب Megan Fox، وابتسامة Kate Middleton وScarlett Johansson، وفكّي Victoria Beckham، ولون عيون الممثلة Zooey Deschanel .