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"الدرقاوية" أغنية تراثية تعيد ماجدة المغربية إلى الغناء

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"الدرقاوية" أغنية تراثية تعيد ماجدة المغربية إلى الغناء "الدرقاوية" أغنية تراثية تعيد ماجدة المغربية إلى الغناء

نفت المطربة ماجدة اليحياوي أن تكون قد اعتزلت الغناء بسبب انشغالها الإعلامي في تقديم برنامج "الخالدات" على شاشة القناة الثانية، وإن كانت قد اعترفت بقلة أعمالها ومشاركاتها في المهرجانات، منذ اشتغالها في التلفزيون. وقالت ماجدة إنّ أغنيتها الجديدة "الدرقاوية" التي تجمعها في تعاون فني مع مجموعة كناوة لـ"المعلم عزيز" قد أعادتها من جديد إلى الواجهة، موضحة بأنّ أغنية "الدرقاوية"، قد تمّ توزيعها بإيقاع موسيقيّ يجمع ما بين الحفاظ على روح الأصالة والموسيقى العصرية، عبر الدمج بين مجموعتي "عيساوة" و"كناوة"، من جهة، والموسيقى العصرية.

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