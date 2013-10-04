ميساء مغربي تفتقد الحماسة في «المليونير»

على قناة دبي الفضائية تقدم الفنانة ميساء مغربي برنامج المسابقات «المليونير»، وهو يحاكي البرنامج التلفزيوني الضخم «من سيربح المليون»، الذي ظل يقدمه الإعلامي جورج قرداحي لسنوات.

يعتمد البرنامج على حلقة وصل لستة متسابقين، يعبرون عن ست شخصيات وواحد منهم فقط سوف تتغير حياته ليصل إلى المليون بعد جلوسه على المقعد.

البرنامج الذي يعد محاولة لإعادة الروح لبرنامج كان لسنوات حديث الناس وهو «من سيربح المليون» يعتمد على العناصر نفسها حتى الموسيقى التصويرية، والديكور مع الاختلاف في طريقة التسابق، وعدد المتسابقين.

وفيه تحاول ميساء مغربي الحفاظ على طريقة جورج قرداحي، من محاولات لاستفزاز المتسابق، أو خداعه، أو تخويفه كما كان يفعل قرداحي.

ومشكلة ميساء مغربي في البرنامج هي أداؤها الذي تفتقد فيه للتشويق الذي يعتمد عليه البرنامج، ففي حلقة استضافت فيها ست شخصيات من دول عربية مختلفة فقدت القدرة على أن تضفي جواً من التشويق على الحلقة، وكأنها تقدم نشرة أرصاد جوية